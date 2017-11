C. P.

Ce week-end, de nouvelles activités sont prévues dans la région. Que ce soit du côté de Mouscron, d’Ath ou de Tournai, n’hésitez pas à vous rendre au salon de Playmobil, au dernier spectacle du chorégraphe Laurent Drousie ou encore de la soirée spaghetti consacrée au Resto du Cœur. Pour les plus stressés et les plus anxieux, une approche holistique est organisée à Ath.