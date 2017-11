Déchets, dépôts clandestins… les terrils pas assez entretenus

Les terrils de Charleroi sont de plus en plus souvent empruntés par des promeneurs en tout genre. Malheureusement, l’état des sentiers laisse régulièrement à désirer, avec des branches qui dépassent ou des dépôts clandestins. Pour régler une partie du problème, un marché de sous-traitance va être élaboré.

Décidément, Cyprien Devilers n’a pas la vie facile pour l’instant. L’échevin en charge de la Propreté, des Espaces Verts et de l’Écologie urbaine est régulièrement la cible d’attaques sur les nombreuses saletés présentes en ville. Et lors du dernier conseil communal, Antoine Tanzilli (cdH) a pointé du doigt les problèmes présents sur et autour des sentiers des terrils.

> Il est vrai que de larges dépôts clandestins sont à déplorer au pied de certains terrils comme on peut le constater sur nos photos .

> Selon l’échevin de la propreté Cyprien Devilers, un plan va voir le jour pour s’occuper de l’entretien des terrils.