Thulin : «Filippo était en droit lors de l'accident!»

Le mardi 24 octobre, Filippo Valenti (33 ans) est décédé des suites d’un accident de voiture au carrefour du Saint-Homme à Thulin. Sophie, sa compagne, souhaite éclaircir les circonstances de l’accident et ne veut surtout pas que l’on mette en doute son homme : « Il ne roulait pas trop vite et n’avait pas bu ! »

Filippo Valenti (33 ans) laisse un vide immense pour sa compagne Sophie et son fils Savio./D.R.

Il empruntait ce parcours chaque jour en revenant de son travail de cordonnier, à Quiévrain. Filippo, 33 ans, connaissait l’endroit, surnommé « carrefour de la mort » par certains riverains. Mais le mardi 24 octobre, sur le coup de 18h30, un accident lui a été fatal au carrefour Saint-Homme, à Thulin. Drame inimaginable pour une famille fort soudée. Sophie, sa compagne, cherche à comprendre toutes les circonstances de l’accident et souhaite vivement mettre les choses au point. Le Boussutois ne serait en rien responsable de ce qui lui est arrivé : « Filippo n’avait pas bu et ne roulait pas trop vite, son compteur est bloqué à 90 km/h ! » clame-t-elle. « Lorsque le véhicule a été emmené à la casse, on m’a bien signifié qu’il n’était pas du tout en tort. Les experts vont maintenant déterminer toutes les circonstances de l’accident mais je ne veux surtout pas que l’on colporte n’importe quoi sur mon compagnon, qui était en droit ».

