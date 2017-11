Avez-vous votre dossier médical global ?

Ces données médicales sont centralisées et gérées en un seul endroit, le médecin généraliste a ainsi une meilleure vue d’ensemble des éléments influençant l’état de santé de son patient.Qui peut en bénéficier ? Toute personne peut demander l’ouverture d’un dossier médical global à son médecin traitant.

Quel est l’intérêt de disposer d’un tel dossier? « Les bénéfices liés à l’ouverture d’un dossier médical global sont doubles pour le patient », explique Christelle Beis, conseillère R&D AC et marketing chez Solidaris Mons Wallonie picarde. « Il y a d’abord les intérêts médicaux. Le DMG contribue à une meilleure connaissance de l’historique et de l’ensemble de ses soins et ainsi à une prise en charge optimale de sa santé via la centralisation de toutes les données médicales en un seul endroit. Allergies, vaccinations, hospitalisations, radiographies, prises de sang… quels que soient les lieux où le patient réalise ses examens médicaux, toutes ces informations sont rassemblées dans le DMG. Cela permet d’éviter des examens superflus ou des traitements doubles », note-t-elle.

Echange facilité

« Ajoutons l’échange des données avec d’autres professionnels de la santé qui est facilité, par exemple, en cas d’hospitalisation. Le fait d’avoir un DMG donnera accès au patient à d’autres prestations entre autres un trajet de soins, c’est-à-dire un suivi pluridisciplinaire pour certains patients diabétiques ou insuffisants rénaux ».

Il y aussi des intérêts financiers. « L’honoraire pour l’ouverture d’un DMG est remboursé par la Mutualité. Dès l’ouverture, le DMG offre une réduction du ticket modérateur (quote part à charge du patient) sur les consultations au cabinet du médecin généraliste. Cette réduction est automatiquement appliquée. La réduction sera également valable pour les visites à domicile pour les patients de plus de 75 ans ou souffrant d’une maladie chronique », précise Thérèse Dubreucq, référente technique pour le front office.

Réduction du ticket modérateur

« Le fait d’avoir un DMG offre la possibilité d’obtenir une réduction du ticket modérateur lorsque le médecin traitant envoie le patient chez un spécialiste (échelonnement). Chez Solidaris Mons Wallonie picarde, le fait d’avoir un DMG donne également accès à certains avantages de l’assurance complémentaire : transport de malades, remboursement de tickets modérateurs de médecine générale et gynécologique, soins dentaires préventifs, consultations chez un psychologue, diabète, maladie grave d’un enfant. De plus, pour tous les enfants de moins de 18 ans, l’honoraire légal des consultations de médecins spécialistes, logopèdes, kinésithérapeutes, infirmières est remboursé », ajoute-t-elle. -