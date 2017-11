Crise en Catalogne: «Puigdemont s'adressera aux Catalans aujourd'hui ou demain»

Me Paul Bekaert

La justice espagnole a émis un mandat d’arrêt européen contre Carles Puigdemont et quatre autres ministres catalans démis, qui se trouvent encore en Belgique, a confirmé Paul Bekaert. Les ministres restés en Espagne sont en détention préventive.

Paul Bekaert a parlé avec son client jeudi soir. «Il était pareil à lui-même, ni plus ni moins combatif et sûr de lui», explique l’avocat. «Il s’adressera au peuple catalan ce soir ou demain à la télévision catalane.» L’avocat ne pouvait pas donner plus de détails sur cette allocution.

Le spécialiste en droits de l’homme souligne que son client reste provisoirement en Belgique. «En effet, il reste ici. Il a promis son entière collaboration à la justice belge.»

Le mandat d’arrêt contre Carles Puigdemont et les autres ministres sera transmis après traduction au parquet fédéral belge, puis un juge d’instruction devra décider si les cinq doivent être placés en détention préventive. Le juge peut aussi rejeter le mandat d’arrêt ou laisser les Catalans en liberté sous conditions. La chambre du conseil correctionnelle se penchera ensuite sur la validité de la requête. Si le mandat est conforme à la loi belge, la remise à la justice espagnole sera décidée, même si l’appel et le pourvoi en cassation sont encore possibles.