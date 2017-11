Une agression violente a eu lieu mardi soir sur la place de Ham-sur-Heure, un village réputé pour sa tranquillité. Éric, livreur de bois, s’est fait attaquer alors qu’il était à bord de son camion. Il est resté longtemps inconscient. « Pour le même prix, je me prenais une balle », s’exclame-t-il. Il n’espère plus qu’une chose : retrouver ses agresseurs.

Un homme inconscient gît sur la place de Ham-sur-Heure, dans une grande mare de sang. La scène fait froid dans le dos. Mardi soir, entre 20h et 21h, Éric Verenne (photo) s’est lâchement fait attaquer à la barre de fer. Il sortait de Chez Georges, un bistrot assez calme où les amis se retrouvent après le travail pour déguster une bière.

Mais lorsqu’il regagne son camion pour rentrer chez lui, à Jamioulx, une voiture lui coupe la route. Et Éric klaxonne. Après, c’est le flou total pour la victime. « Je ne me souviens plus de ce qu’il s’est passé. J’ai entendu le bruit de la barre de fer qui tombe au sol », explique-t-il.

> Éric nous raconte son agression. Il est resté inconscient 25 minutes sur le sol.

> Cet indépendant à déjà reprit le travail malgré la grosse cicatrice qui lui barre le crâne (photos)