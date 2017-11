Mouscron: Le pare-brise d'une voiture détruit au parking «les Arts»

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme bien souvent dans le parking « les Arts » de Mouscron, situé à côté du Centre Culturel Marius Staquet, des individus squattaient les lieux. Et malheureusement, les occupants s’en sont pris aux matériels présents aux alentours. « Ils ont joué avec un extincteur d’incendie et l’ont totalement vidé », explique le commissaire Sieuw, de la police de Mouscron. Mais ils n’étaient pas simplement venus au parking pour « s’amuser ». L’odeur d’urine remontait fortement, car les malpropres s’étaient fait un malin plaisir de faire pipi dans les coins. Ce n’est pas tout. Ils s’en sont pris à une Golf Plus, immatriculée en Belgique et garée au 5 e étage, à l’emplacement E190, juste en face de l’escalier. La bande a complètement détruit le pare-brise arrière de la voiture. Les débris de verre gisaient encore sur le sol ce vendredi matin, tout comme les cadavres de bières et de paquet de cigarettes. De plus, l’extincteur d’incendie vide était là, attendant d’être manipulé par les forces de l’ordre, dans l’espoir d’en retirer quelques empreintes. Enfin, les câbles de l’ascenseur étaient sortis de leur emplacement, « mais nous ne savons pas s’il s’agit d’actes antérieurs ou s’ils ont été faits cette nuit », explique le commissaire Sieuw. Une personne est venue signaler ces actes au commissariat. Les forces de l’ordre sont intervenues ce matin pour constater les dégâts.