La colère gronde dans les comités de quartier autour de la future E420: «C'est un projet rikiki»

Depuis le 25 octobre dernier, les riverains concernés par le projet de l’E420 sont invités dans leur Commune respective à consulter l’étude d’incidences et à formuler leurs remarques. Et cela jusqu’au 8 décembre. Voici quelques pistes avancées par les comités de riverains mécontents et inquiets

« Pour nous, c’est un projet rikiki » Voilà comment les différents comités de quartier lovervalois, représentés au sein de l’ASBL Nos Villadjes, jugent ce projet de trident. « Il n’est tout simplement pas capable d’absorber le flux international, surtout du côté de la branche Est », précise Benoît Bouillon, président du comité de quartier Morlères/Saint-Hubert. « Nous ne voulons pas que tout soit sur le tracé Est, mais Loverval supporte déjà la majorité du trafic via la N5 et les rues de Villers et de Blanche Borne. On paye déjà assez. Nous sommes déjà saturés. »

> Pour les riverains, le projet n’aura d’autre effet que de créer pas moins de trois nouveaux goulots d’étranglement (infographie).

> À Bouffioulx, Gerpinnes et Walcourt, on lève également les boucliers.