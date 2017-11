Diables rouges: Depoitre, Januzaj et surtout Nainggolan repris dans la sélection de Roberto Martinez

Le sélectionneur national Roberto Martinez a dévoilé, ce vendredi midi, sa sélection en vue des deux rencontres amicales jouées par les Diables rouges contre le Mexique (vendredi 10 novembre à Bruxelles, 20h45) et le Japon (mardi 14 novembre à 20h45 à Bruges) pour clôturer l’année 2017. Il y a plusieurs surprises : les retours de Januzaj, Depoitre et surtout Nainggolan.

Radja Nainggolan, Laurent Depoitre et Adnan Januzaj figurent parmi les 28 joueurs appelés par Roberto Martinez. Le sélectionneur des Diables rouges a annoncé vendredi midi à Tubize sa dernière sélection de l’année pour les deux rencontres de préparation des Belges face au Mexique le 10 novembre (20h45) au stade Roi Baudouin et contre le Japon, quatre jours plus tard à 20h45 à Bruges.

Le mentor espagnol de l’équipe belge devra recomposer sa défense avec les forfaits de Vincent Kompany (mollet) et Toby Alderweireld (ischio-jambiers). Marouane Fellaini n’a toujours par repris l’entraînement depuis sa blessure au genou en Bosnie avec les Diables en octobre et ne figure pas dans la sélection. Autre absence, celle de Yannick Carrasco (genou). Christian Benteke est aussi forfait.

Place donc encore à Jordan Lukaku, Christian Kabasele ou Derrick Boyata. Mousa Dembélé revient aussi par rapport aux derniers matches de qualifications pour le Mondial.

Pour ces matches, Radja Nainggolan a donc été repris par Roberto Martinez. « La campagne qualificative est finie. Maintenant, la période est différente. On se prépare pour la Coupe du Monde. Je regarde les performances de 50 à 55 joueurs. Pour moi, c’était l’opportunité de reprendre des joueurs comme Depoitre, Januzaj et Nainggolan », a expliqué le sélectionneur national.

La sélection

Gardiens (4) : Koen Casteels (Wolfsburg/All), Thibaut Courtois (Chelsea/Ang), Simon Mignolet (Liverpool/Ang), Matz Sels (Anderlecht) ¿

Défenseurs (8) : Dedryck Boyata (Celtic Glasgow/Eco), Laurent Ciman (Montréal Impact/Can), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford/Ang), Jordan Lukaku (Lazio Roma/Ita), Thomas Meunier (PSG/Fra), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/Esp), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Ang)¿

Milieux (8) : Nacer Chadli (West Bromwich/Ang), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang), Steven Defour (Burnley/Ang), Mousa Dembele (Tottenham/Ang), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Esp), Radja Nainngolan (AS Rome/Ita), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn)¿

Attaquants (8) : Michy Batshuayi (Chelsea/Ang), Laurent Depoitre (Huddersfield/Ang), Eden Hazard (Chelsea/Ang), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/All), Romelu Lukaku (Manchester United/Ang), Dries Mertens (Napoli/Ita), Kevin Mirallas (Everton/Ang), Divock Origi (Liverpool/Ang)