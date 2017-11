Deux ans plus tard, un Adnan Januzaj renaissant retrouve les Diables rouges

Il y a plus de deux ans que l’ancien joueur de Manchester United n’avait plus été appelé en sélection nationale belge. Après des passages galères du côté du Borussia Dortmund et de Sunderland, le Belge renaît à la Real Sociedad. Adnan Januzaj fait ses preuves en Espagne et a finalement été récompensé par le sélectionneur Roberto Martinez.