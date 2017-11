Mouscron: enquête publique pour des appartements à la Châtellenie

Le Collège communal de Mouscron informe en effet la population que la Société de logements de Mouscron a introduit une demande de permis d’urbanisme ayant trait à un terrain situé à l’angle des rues de Namur et de la Châtellenie, à Mouscron.

Le projet, qui implique une modification de la voirie, consiste en la démolition d’un ensemble de six habitations mais aussi la construction d’un immeuble de six appartements passifs ainsi que d’un local destiné aux poubelles et aux vélos.

Une enquête publique a été lancée à propos de ce projet. Vous avez donc jusqu’au jeudi 9 novembre pour vous faire entendre et transmettre vos remarques.

