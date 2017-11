Habay: l'Asinerie de l'Ô va se diversifier

On sait que l’asbl « Asinerie de l’Ô » de Habay-la-vieille multiplie les activités pour occuper intelligemment les enfants, notamment avec ses ânes. De nombreux stages et des balades sont organisés. Mais l’asbl souhaite se diversifier: « Nous proposions déjà des corbeilles partagées avec ce que l’on produit » explique la directrice, Maithé Sondag. Les responsables de l’Asinerie veulent aller plus loin en proposant « l’Oca bOx ». La directrice souligne: « Il s’agit d’une boîte liée à un repas. Elle content tous les ingrédients pour réaliser un menu avec des recettes qui se trouvent dans la boîte ». Il s’agit de menus végétariens et de produits locaux et bio. Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dans notre nouvelle édition digitale.

Des produits sains, des recettes faciles...