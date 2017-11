Radja Nainggolan de retour chez les Diables rouges «parce qu'il est en forme»

Radja Nainggolan est de retour en grâce auprès de Roberto Martinez. En vue des deux matches de préparation face au Mexique (le 10 novembre à Bruxelles) et au Japon (le 14 novembre à Bruges), le sélectionneur des Diables Rouges a repris dans sa sélection le stratège de l’AS Roma. Pour l’Espagnol, rien de plus normal cependant.

« J’ai toujours dit que je composais la meilleure sélection du moment. On a écrit beaucoup de choses, ou supposées, sur Radja, mais il est en forme. Nous ne sommes plus à devoir nous qualifier ou à être dans le top 7. Nous en sommes à préparer à présent la Coupe du monde. C’est le moment vu les circonstances aussi de certains joueurs blessés de pouvoir intégrer des joueurs pour voir comment ils se sentent dans le groupe et la porte est toujours ouverte. C’est l’occasion pour eux de démontrer ce qu’ils valent et c’est utile pour nous de voir d’autres joueurs à l’œuvre, d’apprendre encore des choses. Je dois former un groupe de 23 joueurs pour la Coupe du monde. Contre le Mexique et la Japon, nous allons utiliser cette possibilité de faire six changements pour voir un maximum de joueurs ».

Nainggolan avait été remplacé à la mi-temps de la rencontre amicale face à la République Tchèque en juin dernier et trois jours plus tard il était resté sur le banc en Estonie. Il était absent des deux dernières sélections.