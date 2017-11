Les commerçants veulent redorer le blason de Gilly: «La braderie, c'est notre ADN» (vidéo)

Manon Roossens

Gilly faisait partie, il a encore quelques décennies de ça, des plus grands centres commerciaux de Charleroi. Pourtant, aujourd’hui, les petits commerces ferment l’un après l’autre. Et à Gilly, il y a deux écoles : certains commerçants estiment que la braderie n’a plus lieu d’être étant donné l’état du commerce, les autres estiment que l’événement est un incontournable de la ville et qu’il ne doit être en aucun cas aboli.