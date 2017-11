Mouscron: le 14 novembre, on pourra mesurer gratuitement sa glycémie au CAM

La journée mondiale du diabète, fixée tous les ans au 14 novembre, a été créée en réponse aux inquiétudes liées à l’incidence croissante du diabète dans le monde.

Et pour cause, en 2015, d’après la Fédération internationale du diabète, pas moins de 415 millions de personnes étaient atteintes du diabète dans le monde. Selon les statistiques, une personne meurt du diabète toutes les six secondes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et la malaria.

Sensibiliser la population par rapport à cette terrible maladie est donc devenu primordial.

Depuis maintenant plusieurs années, la Maison communale de Promotion de la Santé établie à Mouscron profite tous les ans de la journée mondiale pour organiser une importante campagne de prévention.

