Identification obligatoire des chats: la réponse maladroite de Carlo Di Antonio à une internaute qui l'interpelle sur le prix de l'intervention

Depuis le 1er novembre, il est obligatoire d’identifier et d’enregistrer les chats domestiques avant l’âge de 12 semaines, et avant qu’ils soient commercialisés. Interpellé par une internaute sur le coût de cette intervention, le ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio a eu une réponse quelque peu maladroite.

L’obligation d’identification et d’enregistrement des chats domestiques est entrée en vigueur le 1er novembre en Wallonie. Concrètement, l’identification se réalise via l’implantation d’une micro-puce stérile. Après l’identification, le vétérinaire doit encoder, dans les huit jours les informations relatives au chat et au responsable dans la base de données.

Une intervention qui a un coût, comme l’a rappelé une internaute à Carlo Di Antonio sur Facebook. Lui rappelant qu’il faut tenir compte des différents vaccins et traitements, l’internaute assure qu’elle paye plus de 450 euros pour ses deux chats : « Croyez-vous que tous les propriétaires de chats peuvent soigner leurs chats avec des montants semblables », s’interroge-t-elle.

Une question à laquelle le bourgmestre empêché de Dour a répondu de manière un peu maladroite : « Je pense qu’il ne faut pas avoir de chat si on n’a pas les moyens de s’en occuper ».