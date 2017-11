Romelu Lukaku: "J'ai 24 ans, vous ne pouvez pas me juger comme un produit fini"

Le joueur belge de Manchester United estime pouvoir encore s’améliorer d’ici les prochaines saisons. Son objectif étant d’être plus décisif.

L’attaquant belge de Manchester United Romelu Lukaku a clamé ne pas être « un produit fini », alors qu’il connaît sa première disette de buts sous ses nouvelles couleurs, avant le choc contre Chelsea dimanche en Championnat.

« Je pense que beaucoup de gens me jugent comme un produit fini. J’ai 24 ans. Vous ne pouvez pas me juger comme un produit fini », a-t-il déclaré à Sky Sports.

L’avant-centre, arrivé d’Everton cet été pour 85 M EUR, connaît un léger creux avec ManU après un départ canon. L’Anversois n’a pas marqué sur ses six derniers matches, alors qu’il avait commencé en inscrivant dix buts en onze rencontres. « Je préfère avoir une carrière où je m’améliore année après année, que d’avoir des hauts et des bas », a poursuivi Lukaku. « Je sais que j’ai beaucoup de talent. Je sais que je peux faire plein de choses. »

« Mais je veux être un créateur, je veux faire plus de passes décisives, je veux m’assurer que mon équipe peut compter sur moi quand elle est en difficulté », a indiqué l’attaquant. « Je veux être un gagnant. Je veux gagner et je suis ici à un âge et à un endroit parfaits pour mener ma carrière au niveau supérieur. »

Manchester United se déplace dimanche chez les champions en titre Chelsea, dans l’optique de prendre des points et de réduire leur retard de cinq unités sur le leader Manchester City.