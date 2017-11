Battu à Gand (1-0), le Standard loupe une occasion en or d'intégrer le top 6

Les Rouches devaient ramener au moins un point de La Gantoise pour rentrer dans le top 6, ils ont finalement failli dans leur tâche. Vaincu 1-0, le Standard retombe dans ses travers et relance les Buffalos dans la course aux play-offs 1.

La bonne série de résultats a touché à sa fin pour le Standard. Après dix points obtenus en quatre rencontres, les Rouches ont été battu à la Ghelamco Arena de Gand, au terme d’une rencontre plus animée après la pause.

Comme contre le SC Charleroi la semaine précédente, La Gantoise commençait la partie tambour battant. Après quelques minutes de jeu, les Buffalos s’octroyaient une double occasion. Tout d’abord sur une tête trop peu appuyée de Gigot et, ensuite, sur boulet de canon de Kubo qui filait hors-cadre. À la suite de dix premières minutes délicates, le Standard parvenait à équilibrer les échanges et se montrait dangereux sur plusieurs tentatives à distance. Si les locaux prenaient la possession de balle à leur compte, ils ne parvenaient à se montrer beaucoup plus percutants en zone de conclusion que leurs homologues. Les deux équipes rentraient ainsi aux vestiaires sur un score vierge somme toute assez logique au vu des occasions.

Si le premier acte était, par moments, d’un rythmé trop peu élevé, le second était un rien plus alléchant. Après cinq minutes, Machado distillait un centre, sur le côté gauche, pour l’Ukrainien Yaremchuk qui ouvrait le score en faveur des Buffalos. Cela avait le don de piquer au vif les Rouches qui rentraient enfin dans leur deuxième période. Marin frappant directement à bout portant. Puis, quelques minutes plus tard, Carlinhos, esseulé au petit rectangle, loupait le cadre. Si les Rouches manquaient d’égaliser, les Buffalos, eux, ne tuaient pas la rencontre. Malgré plusieurs tentatives dangereuses des deux formations en fin de rencontre, le score demeurait étriqué.

Suite à cette défaite, les Rouches restent aux portes du top 6. Et ce, quel que soit le résultat de Zulte Waregem et de Mouscron. De son côté, La Gantoise fait la bonne opération et revient à trois longueurs de son adversaire du jour.