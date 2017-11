Les travaux de la place Michel Daerden prévus pour le printemps 2018 à Ans

Ce dossier a dû être présenté à nouveau au conseil communal en raison de modifications de la législation sur les marchés publics mais également en raison de l’adaptation du projet en lui-même, confronté à une série d’embûches qui ont retardé considérablement sa réalisation.

L’acquisition d’un garage appartenant au curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Loncin avait longtemps occupé les discussions avant qu’une cabine de gaz ne soit au centre des préoccupations, nécessitant son déplacement et le retour du dossier devant le conseil communal.

Les autorités locales en ont également profité pour adapter le cahier de charges aux matériaux actuels. Différents aménagements sont prévus, que ce soit en face de l’église, qui accueillera la place Michel Daerden, le long de la salle des Tilleuls mais également à l’arrière de l’édifice religieux où un parc public de 800 m² sera aménagé.

La rue de Jemeppe sera également repensée en termes de mobilité et de parking. Ceux-ci devraient être doublés. On évoque également la mise à sens unique de cette artère de Loncin. L’investissement est estimé à 1,4 million d’euros et subsidié à hauteur de 1.239.000 euros.

Durant l’été 2013, le collège communal ansois avait décidé de donner à la place publique le nom de Michel Daerden, ancien ministre fédéral et bourgmestre d’Ans décédé, à l’âge de 62 ans, à Fréjus le 5 août 2012 après dix jours d’hospitalisation consécutifs à une double attaque cardiaque. Michel Daerden avait longuement vécu à Loncin et y avait entamé sa vie politique.