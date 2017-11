Bénoni Boucau, 85 ans, est porté disparu

Bénoni Boucau, un peruwelzien âgé de 85 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le mercredi premier novembre, vers 16h.

Il venait de quitter le domicile de sa belle-fille, situé à l’avenue de la Basilique, à Peruwelz. Il devait retourner en stop à son domicile, situé rue Albert-1er, dans la même commune. Mais il ne s’est depuis pas manifesté. La division tournaisienne du parquet du Hainaut a fait diffuser l’information, ainsi qu’une photographie de M. Boucau, sur le site de la police fédérale. L’annonce est accompagnée d’une description du disparu.

Monsieur Boucau mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il a les yeux marron et les cheveux gris coupés court. Il lui manque des dents et ne porte aucune prothèse. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon à carreaux bleus et de l’imperméable beige visible sur la photo.

Si vous avez vu Bénoni Boucau ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.