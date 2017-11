Hein Vanhaezebrouck veut des joueurs motivés face à Bruges: "Nous avons manqué de fierté face au Paris Saint-Germain"

La défaite 5-0 encaissée sur la pelouse du Paris Saint-Germain mercredi lors de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions est encore dans toutes les têtes anderlechtoises. Pourtant, l’entraîneur des Mauves, Hein Vanhaezebrouck, s’est montré confiant avant la rencontre au sommet de la 14e journée de Jupiler Pro League face au Club de Bruges dimanche (18h). « Nous devons faire sentir notre présence à notre adversaire », a confié le coach anderlechtois vendredi en conférence de presse.

Face au solide leader du championnat, en tête grâce à un bilan de 33 points acquis sur 39 possibles, Anderlecht pourra compter sur son public dimanche. « La fierté et l’amour de nos couleurs devront être bien présents contre le Club Brugeois, car ce sont des valeurs que nos supporters exigent toujours de nous. Nous devons aussi veiller à ne plus perdre de points à domicile », a confié Hein Vanhaezebrouck vendredi. « Cette rencontre face au Club de Bruges sera de toute façon très importante. Peut-être même deux fois plus pour nous que pour eux. Ils ont actuellement une solide avance. Nous devons donc profiter de ces duels singuliers pour nous rapprocher au classement. J’estime aussi que nous avons manqué de fierté face au Paris Saint-Germain. »

Vanhaezebrouck a notamment profité de l’occasion pour donner des nouvelles de Spajic, sorti sur blessure face au PSG. « Je ne sais pas si Uros Spajic sera prêt pour le match de dimanche soir, mais il le sera pour la rencontre à Mouscron. Pour le reste, le groupe sera au complet, à l’exception naturellement des blessés de longue durée. »