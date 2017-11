160 squats recensés à Charleroi depuis janvier: au moins 230 personnes sont sans domicile fixe et vivent dans la précarité (photos)

Manon Roossens

La vision pour beaucoup est désagréable. Il est souvent plus facile de détourner le regard, de nier le sans-abri qui réclame une pièce pour manger. Mais, il s’avère que leur infortune va bien au-delà de ce qui peut être vu. À la venue de l’hiver, les abris de nuit affichent souvent complet. Les autres n’ont d’autre choix que de braver le froid nocturne dans des lieux qu’ils squattent. Des endroits souvent insalubres et qui, par conséquent, ajoute un danger de plus à leur rude vie.