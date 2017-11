Dans le bureau de Carmen Ramlot, bourgmestre de Rouvroy: «L'efficacité est un peu mon obsession...»

Pour trouver Carmen Ramlot, c’est à la pharmacie de Rouvroy qu’il faut se rendre. La bourgmestre de la commune la plus méridionale de Belgique a en effet installé son bureau dans... l’arrière-boutique de sa pharmacie! Un lieu plutôt insolite pour gérer des affaires communales... Rencontre avec cette maman qui jongle avec autant de passion entre sa fonction de pharmacienne et son mandat politique.

C’est à la pharmacie de Rouvroy que Carmen Ramlot nous a donné rendez-vous. Plus qu’un lieu de travail, la sympathique bourgmestre de la commune la plus méridionale de Belgique en a fait son QG. C’est ici aussi, et non à la maison communale, qu’elle a installé son bureau de maire, dans l’arrière-boutique de sa pharmacie. Un lieu quelque peu atypique, bien loin du bureau classique...

