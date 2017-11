Le mystère est entier autour du meurtre de Christiane, tuée de plusieurs coups de couteau à Charleroi (photos)

Christiane a été assassinée, l’autopsie ne laisse plus de place au doute. Inquiets de ne plus avoir de nouvelles de la sexagénaire (photo), les voisins s’étaient rendus ce jeudi à son domicile et avaient découvert le corps de la victime, morte depuis une dizaine de jours. Ils avaient ouvert sa porte, assaillis par une puissante odeur de putréfaction.

La police locale s’était rendue sur place afin de constater la macabre découverte. Le parquet et la juge d’instruction étaient également descendus sur les lieux, de même que le laboratoire et le médecin légiste. Des marques de blessures faites à l’aide d’un objet tranchant avaient été relevées sur le corps de la victime. Cela a été confirmé par l’autopsie.

> Christiane (photo), n’avait vraisemblablement pas de bons rapports avec ses voisins.

> Quel était le mobile du tueur ? Vol, règlement de compte ? Les éléments peinent à se rajouter à l’enquête en court.