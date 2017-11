Givry: les quatre vies du président Jacques Aubry

Longchamps, jeudi matin. Une cigarette à la main, le sourire aux lèvres, Jacques Aubry nous ouvre sa porte avant de partir en « virée » de fermes en fermes. Il est ce qu’on appelle un « personnage » dans la région. Ses proches parleront même de « vedette ». Toujours de bonne humeur, toujours disponible, le président de Givry a un emploi du temps très chargé. « Avec le boulot, la politique, le foot, mon téléphone n’arrête pas de sonner », soupire le « prési » des Canaris, vétérinaire de profession, au volant de son 4x4. « Une journée n’est jamais la même. Cette incertitude est un avantage comme un inconvénient. On travaille souvent dans l’urgence. On touche à tout: on peut être tour à tour orthopédiste, kiné, dermatologue ou chirurgien. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est le contact avec les gens. Je me revendique « vétérinaire social ». Je ne suis pas là uniquement pour faire mon métier et basta. J’aime les aider, leur parler, prendre de leurs nouvelles. J’attache de l’importance aux relations humaines. »

Découvrez une page complète dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dès à présent dans notre édition digitale.