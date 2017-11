Geer: un premier clip pour Tanaë et son producteur Manu Freson (vidéo)

Annick Govaers

En juin, nous révélions la chanteuse Tanaë en plein buzz avec sa reprise décalée du célèbre morceau Barbie Girl. Dénichée par le producteur, auteur-compositeur et manager du label G-Major Records, le Geerois Manu Freson, l’artiste liégeoise de 21 ans vient de sortir son premier single original « I need your love », accompagné d’un clip tourné à Liège et à Waremme !