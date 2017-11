Le Standard candidat à l'organisation de la finale de la Ligue des Champions dames 2020

L’Austria Arena de Vienne et le Stade Dinamo de Moscou sont les principaux concurrents du Standard de Liège dans ce dossier.

La fédération européenne de football (UEFA) a dévoilé vendredi les noms des stades prêts à accueillir les finales des coupes d’Europe en 2020. Le Standard a posé sa candidature pour l’organisation de la finale de la Ligue des Champions dames. Deux autres clubs ont également rentré leur dossier avant la date limite du 31 octobre : l’Austria Arena de Vienne et le Stade Dinamo de Moscou.

Les deux sites pour la Ligue des Champions sont l’Estadio da Luz de Lisbonne et le Stade Olympique Atatürk d’Istanbul, qui a accueilli la finale en 2005 entre Liverpool et l’AC Milan. Cette saison, l’apothéose de la C1 aura lieu à Kiev et en 2019, elle aura pour cadre le Wanda Metropolitano, le nouveau domicile de l’Atlético Madrid.

Pour l’Europa League, on retrouve un stade portugais, l’Estadio do Dragão de Porto, et l’Arena de Gdansk en Pologne.