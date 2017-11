Football: la présentation des 7 rencontres de P1 du week-end

Découvrez l’interview d’Eddy Raskin (Oppagne) ainsi que nos 14 révélations du début de saison dans La Meuse Luxembourg de ce samedi ainsi que dans notre édition digitale.

Marloie - FCJLA (samedi, 19h)

Marloie : Maré et Grégoire sont revenus de vacances. Renard, Strumans (déchirure à l’adducteur) et Claude, qui a été opéré du ménisque, sont toujours indisponibles.

FCJLA : Yan Njia ne jouera pas contre Marloie. Il souffre de l’épaule. Julien Guérenne (dos) et Edson Coelho (entorse) se testeront avant la rencontre. Pour le reste, tout le monde est disponible.

Arbitres : F. Gérard, D. Chauvaux, D. Guillaume.

La Roche - Champlon (samedi, 20h)

La Roche: G. Van Geen et C. Dubois sont blessés. Bonjean est suspendu.

Champlon : Lapraille est toujours « out » suite à sa déchirure. Pirlot est suspendu pour avoir reçu son troisième carton jaune.

Arbitres: D. Bressard, F. Assenmaker, F. Cornet.

Wellin - Meix-devant-Virton (samedi, 20h)

Wellin: T. Schroeder est suspendu alors que A. Lejaxhe est plus qu’incertain. Il ne s’est pas entraîné de la semaine car il souffre d’une cheville. Vincent est toujours blessé.

Meix-devant-Virton : Schmit et Lenoir sont blessés.

Arbitres: O. Prévot, D. Englebert, B. Lannoy.

OPPAGNE – SAINT-LÉGER (SAMEDI, 20h)

Oppagne : A. Biatour revient par rapport au match de coupe. K. Gena revient de suspension par rapport à Meix. Johan Paquet (entorse) est toujours indisponible, tout comme les blessés de longue date : J. Lahaye, M. Bonjean, A. Sevrin et M. Raskin.

Saint-Léger : D. Bartnik est suspendu. F. Boulanger est blessé. Ce sont les deux seuls indisponibles.

Arbitres : M. Alexandre, M. Pahaut, J-L. Etienne.

Libramont - Erezée (samedi, 20h)

Libramont: Guillaume Déom est suspendu.

Erezée : Fraipont et Puerta Lopez étaient malades cette semaine. José Bonjean perd Bodson qui est suspendu mais récupère Bohm qui ne l’est plus. Collard est toujours sur la touche.

Arbitres : M. Rode, S. Thunus, T. Denis.

Nothomb - Rossignol (samedi, 20h)

Nothomb : Tiberghien est toujours aux soins mais Ensch fetera son retour ce week-end. Parisse et Weyvert sont en vacances. Collard s’est occasionné une petite contracture en coupe contre Ethe et sera lui aussi absent.

Rossignol : Félix est suspendu et sera le seul absent chez les Lochnots.

Arbitres : J-L. Alexandre, G. Moreau, G. Hausman.

Ethe - Chaumont (dimanche, 15h)

Ethe: Maury et Schweig, qui ont fait l'impasse sur la venue de Nothomb en coupe ce mardi se sont entraînés normalement et sont apte à jouer. K. Petit est lui aussi à nouveau sélectionnable. Par ailleurs, Muric purge son 4e et dernier match de suspension.

Chaumont: F. Dewalque (boulot), Georges (pubalgie) et Giampaolo (déchirure) ne seront pas du voyage en Gaume. Par contre, Reyter rentre de suspension.

Arbitres: D. Englebert, F. Gérard, C. Delwarte.