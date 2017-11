Ne plus gronder, pour mieux éduquer: plusieurs écoles testent l'éducation positive

Remonter les bretelles serait contreproductif, selon des Néerlandais. D’où le projet-pilote qu’on entame aux écoles fondamentales de la Communauté française à Herve et Battice.

Les écoles fondamentales de la Communauté française implantées à Herve et Battice se lancent dans un projet pilote inspiré d’une initiative néerlandaise, dans le cadre du Pace d’excellence lancé par la ministre Marie-Martine Schyns. Objectif : développer les comportements positifs, plutôt que remonter les bretelles et sanctionner. On récompense donc plutôt que de taper sur les doigts, au sens figuré évidemment.

Le projet-pilote se met en place, explique la directrice, Vinciane Henon. « Chaque implantation va définir trois valeurs. Cela peut être le respect de l’autre, la sécurité, le bien-être, la responsabilité… On commence les réunions et les formations. » De plus, les Herviens iront visiter une école néerlandaise qui a déjà mis cette théorie en pratique, probablement du côté d’Eindhoven.

