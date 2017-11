Jordan estime être "passé pour le méchant" dans "Mariés au premier regard": "Amélie m'a insulté de tous les noms par sms"

Jordan nous le dit en préambule : il n’a rien fait de mal. Son mariage télévisé n’a pas fonctionné. C’est comme ça. Son couple n’est d’ailleurs pas le seul à avoir pris l’eau : de cette première saison à succès de « Mariés au premier regard » (plus de 500.000 téléspectateurs les mardis sur RTL-TVI), seule une union sur quatre est encore à flot. Aujourd’hui libre de s’exprimer (un contrat entre la production de « Mariés au premier regard » et les candidats interdisait jusqu’à présent, assez logiquement, toute sortie dans la presse), le jeune homme – presque divorcé – nous raconte, pour la première fois, l’envers de son mariage.

Si Jordan (bientôt 26 ans) nous assure aujourd’hui ne « pas regretter cette aventure télé », il nous dit aussi qu’il ne la « referait pas. Car j’ai l’impression d’avoir été le plus méchant des candidats durant cette expérience ! Je sais que quand on fait une émission télé on doit être prêt à recevoir des commentaires positifs et négatifs. D’ailleurs, au début, je répondais aux gens sur les réseaux sociaux. Puis, j’ai arrêté… »

