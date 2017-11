Nos 5 restos coup de coeur à Charleroi

Laurie De Coster

Ces deux dernières années, de nombreux restaurants modernes et branchés ont ouvert leurs portes à Charleroi. Ceux-ci s’inscrivent dans le renouveau de la ville. Nous avons choisi de vous présenter un panorama non exhaustif de cinq lieux. Chaque gérant nous a fait part de leurs spécialités, pour le plus grand plaisir de vos papilles gustatives.