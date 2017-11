Interview de Puigdemont: voici comment Quentin Warlop a amené le leader catalan sur la chaîne publique belge

C'est l'interview que les journalistes du monde entier rêvent d'avoir depuis plusieurs jours. Et c'est là Rtbf qui l'a décrochée. Vers 20 heures ce vendredi , après le 19h30, Julie Morelle et Quentin Warlop ont réalisé pendant 20 minutes une interview extra exclusive de Carles Puigdemont.

L'homme désormais le plus épié et le plus invisible d'Europe - un mandat d'arrêt européen vient d'être émis contre lui - est l'objet de toutes les attentions de la presse internationale depuis son arrivée d'Espagne à Bruxelles en début de semaine.

Mais comment la RTBF, par l'intermédiaire de Quention Warlop, journaliste au service international a-t-elle réussi à mettre la main dessus? "C'est vrai que c'est un coup incroyable pour la RtBF" nous glisse Quentin Warlop, désormais lui aussi, depuis 20 heures, objet de toutes les attentions. C'est lui qui oeuvrait depuis 3 jours à la concrétisation de cette interview. Dans un premier temps annulée. " Tout a commencé mardi. Je suis rentré en contact avec le staff rapproché de Puigdemont . On a negocié pendant 3 jours...Tous les contacts se faisaient via whatsap. On a pensé avec François De Brigode le faire venir à "Jeudi en prime". Les négociations avaient abouti mais ça a capoté pour des raisons de sécurité. Le parquet venait d'annoncer qu'un mandat d'arrêt aller être émis. "J'ai donc relancé le staff. On a trouvé un accord pour vendredi sous ces conditions: que sa venue à la RTBF soit confidentielle et pas en direct".

Dans l'après-midi, vers15h30, le président catalan destitué est arrivé avec son staff à Reyers. Seulement 7 membres de la RTBF étaient mis dans la confidence.

Mais comment Quentin Warlop a-t-il réussi à l'amener sur sa chaîne, alors que d'autres télés internationales étaient sur le coup? Modeste, le journaliste salue "tous les moyens qui ont été mis par la RTBF sur la crise catalane qui a suivi le dossier de près, pour faire de l'info. C'est une reconnaissance du travail d'equipe".

Pour l'anecdote, Quentin Warlop nous confie même s'être trouvé en coulisses un point commun avec Puigdemont: "nos femmes sont toutes d'eux Roumaines d'origine" (pour rappel Quentin a épousé cet été Daniela Prepeliuc ).

Retrouvez d'autres détails sur les coulisses de cette interview dans votre journal gratuit "7 dimanche".