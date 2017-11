« Une zone de pluie quittera le pays par l’est, dimanche, laissant place à un temps très variable et une alternance de larges éclaircies mais également d’averses », indique ainsi l’Institut Météorologique belge. « Un coup de tonnerre pourrait survenir localement. Les températures chuteront par rapport aux jours précédents et les maxima ne dépasseront pas 6 à 9 degrés en Ardenne et 9 à 11 degrés ailleurs. Le vent, de secteur ouest à nord-ouest, sera modéré à assez fort au littoral.

Lundi, la Côte et l’ouest seront encore les cibles d’averses. Dans le reste du pays, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Du gel est attendu au sol dans la nuit de lundi à mardi en de nombreux endroits. »