«L’un des parachutistes a atterri sur un toit tandis que le deuxième a touché les câbles à haute tension, subissant une électrocution», ont précisé les pompiers. Les deux personnes ont été prises en charge par les services de secours.

Le vent serait responsable

«D’après les premières constatations des experts, il semblerait que les deux parachutistes aient dévié de leur trajectoire à cause du vent», a indiqué le parquet de Namur.

Les deux blessés font partie d’un groupe de parachutistes. Ils n’en sont pas à leur premier saut mais ne sont pas non plus qualifiés d’experts. L’avion avait décollé dans la matinée depuis l’aérodrome de Temploux, qui a été mis rapidement hors de cause. «À ce stade, rien ne permet de dire qu’il y a eu une quelconque négligence de la part de l’aérodrome. Les parachutes n’étaient pas abîmés, il n’y a pas eu de défaut de précaution et donc aucun élément permettant de parler d’une infraction pénale», a précisé la substitute. «De plus, des témoins ont été entendus et il n’y a pas d’élément suspect», a-t-elle ajouté.

L’aérodrome affirme lui aussi que «toutes les procédures habituelles ont été respectées et qu’au matin, les conditions climatiques étaient favorables à la pratique de la chute libre».

La jeune femme est hors de danger. Le deuxième parachutiste serait quant à lui toujours dans un état critique. D’après le parquet, ses jours sont toujours en danger tandis que l’administrateur de l’aérodrome affirme que son état est désormais «stable et rassurant».