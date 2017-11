F1: le Brésilien Felipe Massa annonce mettre un terme à sa carrière en fin de saison

Le vice-champion du monde 2008, âgé de 36 ans, avait déjà annoncé la fin de sa carrière l’année passée, mais à la demande de son écurie il avait consenti à rempiler une saison supplémentaire après le départ du Finlandais Valtteri Bottas pour Mercedes.

« Comme vous le savez l’année dernière j’ai décidé d’annoncer que je me retirais de la Formule 1, mais à la demande de Williams, j’ai décidé de faire une autre saison. Mais cette fois ce sera mon dernier Grand Prix du Brésil en Formule 1 (12 novembre), et mon dernier Grand Prix à Abou Dhabi en Formule 1 (26 novembre). Donc je voudrais dire un grand merci à toute ma famille, tous mes amis, tous mes sponsors et tous mes fans », a déclaré sur Twitter le pilote, qui compte 11 victoires en F1 (toutes avec Ferrari entre 2006 et 2008).

Thanks for the support love you guys 😉 pic.twitter.com/TUCcXIYHVv — Felipe Massa (@MassaFelipe19) 4 novembre 2017

Massa, pilote expérimenté qui compte plus de 260 Grand Prix à son actif, est actuellement 11e du Championnat du monde des pilotes, avec 36 points.

Plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer la saison prochaine, notamment celui du Polonais Robert Kubica, vainqueur d’un Grand Prix en 2008 mais qui avait été gravement accidenté en 2011. Le Britannique Paul di Resta, qui avait remplacé un Massa malade en Hongrie, ou le Russe Daniil Kvyat, tout juste évincé de la filière Red Bull, ou l’Allemand Pascal Wehrlein pourraient aussi récupérer son baquet.