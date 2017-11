Axel Witsel jouera les barrages de la Ligue des Champions d'Asie

Axel Witsel et son club chinois de Tianjin Quanjian ont remporté samedi leur 30e et dernier match de championnat, 1-2, sur le terrain des champions de Guangzhou Evergrande. Les hommes de l’entraîneur italien Fabio Cannavaro terminent 3e du championnat et se qualifient pour les barrages de la Ligue des Champions d’Asie la saison prochaine.

Witsel a joué les 77 premières minutes avant de céder sa place à Wang Jie. Le Diable Rouge avait écopé d’une carte jaune peu avant la pause.

Promu cette saison en Super League, Tianjin Quanjian se classe 3e au final avec 54 points et devance de justesse de deux points Hebei, battu 5-4 à Shandong Luneng. Guangzhou Evergrande est champion avec 64 points. Shanghai SIPG termine 2e avec 58 points.

Witsel a réagi, via Instagram: «A la fin du (match du) jour ... la question demeure: Vous êtes-vous assez battus ? Et OUI nous l’avons fait !!!... Nous avons décroché la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions lors de la dernière journée! Quelle fin pour notre première saison en Super Ligue et quelle belle saison nous avons disputé. Troisième place. Belle tactique à la maison avec 10 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. La 2e meilleure défense.»

Witsel n’aura pas le temps de fêter ce beau résultat. Il sera présent dès mardi à Tubize afin de préparer les deux matchs amicaux des Diables Rouges face au Mexique (vendredi 10 novembre à Bruxelles) et le Japon (mardi 14 novembre à Bruges).