Ligue 1: le PSG gifle Angers, Cavani centenaire (0-5, vidéos)

Quatre jours après avoir humilié Anderlecht en Ligue des Champions (5-0), le PSG en a fait de même avec Angers dans le championnat de France. Et ce, avec le même tarif : 0-5. Au-delà de ce résultat, les Parisiens continuent leur course folle en tête de la Ligue 1.

Après à peine cinq minutes de jeu, les Parisiens prenaient déjà les commandes. Sur un centre de Daniel Alves, sur le côté droit, Kyllian Mbappe déviait le ballon juste ce qu’il fallait pour tromper le gardien d’Angers (0-1).

.@KMbappe ouvre le score après 5 minutes de jeu sur une superbe reprise ! 👊⚽️ 0-1 pour le @PSG_inside pic.twitter.com/rCsj8BqRaC — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 4 novembre 2017

Dix minutes plus tard, le même Daniel Alves servait, cette fois-ci, Julian Draxler dans l’axe qui faisait sauter admirablement bien le ballon (0-2).

Et de 2 ⚽️😱 pic.twitter.com/d4go8B0rem — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 4 novembre 2017

À la demi-heure de jeu, Mbappé, lancé en profondeur, remettait en retrait pour Cavani qui tuait déjà la partie (0-3). L’Uruguayen plantait ainsi son 100e but en 144 matches de championnat depuis son arrivée dans la capitale française. Âgé de 30 ans, l’Uruguayen est arrivé au PSG en 2013 et avait inscrit son premier but le 18 août 2013 lors de la réception de l’AC Ajaccio (1-1).

Après la pause, Cavani y allait même de son 101e but. Sur une passe profonde de Draxler, le buteur filait au but et crucifiait le portier angevin.

Dans les dernières minutes de la partie, le jeune prodige français Kyllian Mbappé était à la finition d’un contre rondement mené pour fixer le score à 0-5.

Thomas Meunier, de son côté, est monté à la 64 e minute en remplacement du Brésilien Alves, auteur de deux passes décisives.