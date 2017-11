Ligue 1: Monaco et Tielemans sans pitié pour Guingamp (6-0)

Les Rouge et Blanc n’ont pas fait de fioritures contre Guingamp. Ils se sont imposés 6-0 au terme d’un match déjà plié en première période. Youri Tielemans a disputé l’entièreté de la rencontre, du côté monégasque.

Pour suivre (à distance) le rythme du PSG, Monaco ne devait pas tomber dans le piège tenu par Guingamp. Les joueurs de Lenonardo Jardim l’ont évité à merveille en tuant rapidement une partie qu’ils allaient maîtriser de A à Z. Au classement, Monaco est toujours deuxième, à quatre longueurs du leader parisien.

Les Monégasques ouvraient la marque dès la dixième minute. Sur un magnifique centre venu de la droite et des pieds de Touré, Carrillo s’élevait plus haut que tout le monde et propulsait le ballon au fond des filets.

Quelques minutes plus tard, Touré délivrait un sublime second assist. Le buteur était cette fois-ci Traoré.

À la 36e minute, Rony Lopes se détachait du marquage de la défense. Il se présentait devant le gardien guingampais et passait à Keita qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. On croyait que le score allait en rester là en première période. Mais, les Monégasques ajoutaient une rose à leur bouquet bien garni, sur un penalty transformé par Fabinho.

Après la pause, Monaco gérait son avantage et enfonçait même un peu plus le clou en fin de partie. Traoré, sur un troisième assist de Touré, y allait ainsi de son deuxième but de la soirée. Dans la foulée, le 6-0 était l’œuvre de Carrillo.

Si Youri Tielemans ne s’est pas montré décisif, il a malgré tout joué les 90 minutes.