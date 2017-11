Les pompiers de Landen sont intervenus samedi soir à Zoutleeuw (Brabant flamand). Un incendie avait éclaté dans l’immeuble situé au numéro dix à cause d’une explosion provoquée par des feux d’artifice entreposés dans un coffre dans la maison. On ignore encore pourquoi les feux d’artifice ont explosé.

Un homme a été grièvement brûlé et emmené à l’hôpital. Une femme et deux enfants ont également été blessés. Des unités mobiles d’urgence des hôpitaux de Louvain et Saint-Trond se sont rendues sur place.