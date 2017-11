Pro League: Eupen nouvelle lanterne rouge malgré un final renversant à Saint-Trond (4-4)

Eupen a réussi un petit exploit samedi à Saint-Trond dans le cadre de la 14e journée du championnat de Belgique (4-4). Mené de 2 buts les Eupenois sont revenus à égalité. Les Germanophones héritent cependant de la lanterne rouge après la victoire de Malines sur Courtrai (2-0).Plus tôt dans la soirée, Genk et Lokeren avaient partagé l’enjeu (0-0).

Menés à deux reprises par des buts de Yohan Boli (33e) et Samuel Asamoh (55e), Eupen a en effet réussi à revenir à la marque par Mbaye Leye (48e) et Luis Garcia (57e) avant d’encaisser un doublé d’Alexis de Sart (59e, 68e). Mais Abdelkarim Fadlalla (87e) et Manuel Valente (90e+3) ont égalisé tout en fin de match. Ce point n’empêche pas les Eupenois de se retrouver derniers au classement suite à la victoire de Malines face à Courtrai pour le retour d’Aleksandar Jankovic (2-0).

Si un raid de Jonathan Legear a lancé la rencontre (6e), Saint-Trond était moins bien entré dans le match qu’Eupen. Eric Ocansey (8e) a amené le danger et Garcia a placé de l’intérieur du pied droit un ballon sur le poteau (17e). Les visiteurs ont continué à se montrer menaçants jusqu’à la sortie sur blessure d’Ocansey (30e). C’est alors qu’ils ont été crucifiés par Boli, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de Babacar Niasse sur Legear (33e, 1-0).

La première période s’est terminée par une bonne opportunité pour Jean-Thierry Lazare (45e+1), la deuxième a débuté par l’égalisation de Leye (48e, 1-1). Sur leur lancée, les Eupenois ont bloqué les Canaris dans leur zone. Mais pas pour longtemps puisque Asamoah a redonné l’avance aux Trudonnaires d’un tir lointain (55e, 2-1). Le match s’affolait: Leye lançait Garcia, qui égalisait une nouvelle fois (57e, 2-2). Et De Sart remettait les Hesbignons au commandement (59e, 3-2) avant de leur assurer une plus large avance (68, 4-2). Mais le match est resté fou jusqu’au bout: grâce à Fadlalla (87e, 4-3) et à Valente (90e+3, 4-4).

Malines, de son côté, s’est immédiatement mis à la recherche de solutions mais les passes de Laurens Paulussen n’ont pas atteint leurs objectifs (12e) et le tir de Mats Rits n’a pas inquiété Thomas Kaminski (17e). Peu après, la pluie a refait son apparition et n’a pas ravivé les Malinois à l’image de Rob Schoofs dont les coups francs manquaient de puissance (22e).

A la reprise, Malines est apparu plus engagé et a ouvert la marque sur un goal contre son camp de Denzel Budde (63e, 1-0). La voie vers les trois points était tracée et Boureima Hassane Bandé l’a suivie (67e, 2-0). Malines tenait la victoire qu’il attendait depuis le 23 septembre.