Pro League: battu à Waasland/Beveren (2-0), Mouscron enchaîne un sixième match sans victoire

Les buts de Ryota Morioka (25e) et d’ Opoku Ampomah (61e) permettent aux Waeslandiens (21 points, 5e) d’intégrer temporairement le top 6 en attendant dimanche les résultats de l’Antwerp (6e, 20 points) contre Charleroi et de Zulte Waregem (7e, 19 points) à Ostende. Mouscron, qui en est à six matches sans victoire, est 8e (19 points). Plus tôt dans la journée, Eupen a réussi un petit exploit à Saint-Trond (4-4) mais a hérité de la lanterne rouge après la victoire de Malines sur Courtrai (2-0). Genk et Lokeren avaient partagé l’enjeu (0-0).

Waasland Beveren a une bonne force de frappe et Ampomah en a directement apporté la démonstration en obligeant Logan Bailly à assurer sur un ballon dans le petit filet (3e). Les Waeslandiens n’avaient manifestement pas l’intention de tabler sur le contre mais ils sont à plusieurs reprises tombés dans le piège du hors-jeu. Morioka n’a pas échappé à la règle (20e) avant de surgir sur un centre d’Erdin Demir pour ouvrir la marque (25e, 1-0). Ce but a eu le don de relancer la rencontre. Mouscron s’est aussi montré dangereux mais Davy Roef s’est interposé sur une tentative de Jonahan Bolingi et surtout sur un rebond de Fabrice Olinga (27e).

A la reprise, Mouscron a manqué le coche par Mohamed bien muselé par Roef (58e), mais sur le contre, Ompomah le lui a fait payer cash (61e, 2-0). Waasland-Beveren a encore sonné l’alerte et Bailly a évité le troisième but sur une tentative d’Ibrahima Seck (70e). Les Hurlus ne sont pas restés inactifs sur le plan offensif mais Omar Govea a tiré sur le poteau alors que Roef était battu (81e). Waasland-Beveren peut ainsi fêter sa troisième victoire d’affilée à domicile.

Dimanche aussi (18h00), le leader, le Club Bruges (33 points) se déplace à Anderlecht (24 points, 4e) pour le match au sommet de la 14e journée.