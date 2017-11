Trump entame sa tournée en Asie sur fond de tensions avec la Corée du Nord

Trump et Abe

Trump a atterri en milieu de matinée sur la base militaire américaine de Yokota située à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Tokyo. Il a été accueilli par le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono.

Ce premier voyage de plus de dix jours en Asie du président Trump, le plus long dans la région d’un chef d’Etat américain depuis un quart de siècle, intervient après des mois de surenchère verbale entre Washington et Pyongyang, dont le programme nucléaire avance à grands pas.

Après Tokyo puis Séoul, Trump doit se rendre en Chine. Il participera ensuite aux sommets de l’Apec au Vietnam et de l’Asean à Manille. Le président américain a dit ce dimanche prévoir aussi de rencontrer le président russe Vladmir Poutine pendant ce voyage en Asie.

Les alliés de Washington, la Corée du Sud et le Japon, les plus exposés aux risques posés par une Corée du Nord belliqueuse dotée de l’arme nucléaire, auront à coeur d’appeler Trump à réaffirmer l’engagement de Washington envers leur sécurité.

Vendredi, des bombardiers supersoniques américains, accompagnés de chasseurs japonais et sud-coréens, ont mené un exercice conjoint dans l’espace aérien sud-coréen tandis que les services de renseignement de Séoul ont averti, selon les médias locaux, de la préparation possible d’un nouveau tir de missile par la Corée du Nord.

Cette première étape est celle des retrouvailles de Donald Trump et de son «ami» Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon, pays dont l’île septentrionale de Hokkaido a été survolée à deux reprises par des missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé de «couler».

Avant de partir, Donald Trump a lancé à la Chine, partenaire traditionnel de Pyongyang, que le Japon pourrait selon lui prendre les choses en main si la menace nord-coréenne n’était pas traitée.

«Le Japon est une nation guerrière et je dis à la Chine (...) vous allez vous heurter à un gros problème avec le Japon très bientôt si vous laissez cela continuer avec la Corée du Nord», a-t-il affirmé jeudi sur Fox News.

Dialogue avec la Corée du Sud

Washington craint que la Corée du Sud n’engage des discussions secrètes avec le Nord, tandis que Séoul s’inquiète d’une possible frappe militaire unilatérale américaine sur Pyongyang.

Trump parlera devant le Parlement sud-coréen mais ne se rendra pas, contrairement à nombre de ses prédécesseurs, sur la célèbre zone démilitarisée (DMZ), la frontière avec le Nord.

Le voyage a été préparé par le secrétaire à la Défense Jim Mattis, qui avait averti fin octobre la Corée du Nord que «toute menace contre les Etats-Unis, leurs territoires ou leurs alliés recevraient une réponse militaire, effective et écrasante». Mattis avait néanmoins assuré que la diplomatie restait «le mode d’action préféré» des Etats-Unis pour résoudre la crise.

Samedi, la Corée du Nord, via son agence de presse étatique KCNA, a exclu toute négociation concernant son arsenal nucléaire, qu’elle a menacé de renforcer si la «politique hostile» des Etats-Unis à son égard se poursuivait.

«Il serait désastreux que Trump dise ce qui lui passe par la tête de manière intempestive», s’inquiète Koo Kab-Woo, de l’Université d’études nord-coréennes de Séoul. «Si Trump dit quoi que ce soit qui provoque la Corée du Nord, cela pourrait exacerber encore les tensions militaires».