Elections en Sicile: les populistes veulent leur première région

Les élections régionales en Sicile représentent le dernier test grandeur nature -- 4,5 millions d’électeurs sont concernés -- avant les législatives qui devraient se dérouler vraisemblablement entre février et avril de l’année prochaine.

Le seul adversaire sérieux de Giancarlo Cancelleri, le candidat du M5S en Sicile, sera Nello Musumeci, candidat de la coalition de droite. Les deux camps sont au coude-à-coude, au-dessus des 30% des intentions de vote, avec un léger avantage pour ces derniers.

Le M5S surtout espère qu’un succès lui donnerait un coup de pouce supplémentaire pour les prochaines législatives. «Le 5 novembre sera un règlement de comptes. Un choix simple: ou nous ou eux, le futur contre le passé, l’espoir contre la faillite, les citoyens contre les partis» politiques, a résumé sur son blog l’ex-comique Beppe Grillo, fondateur et chef indiscuté du M5S.

«Vous avez une révolution culturelle en main. S’ils (les partis politiques, ndlr) prennent une leçon ici, en Sicile, ils prendront une leçon également au niveau national», a lancé plus sobrement au cours d’un meeting Luigi Di Maio, candidat désigné du M5S au poste de Premier ministre en cas de victoire aux législatives.

Signe de l’importance générale accordée à ce scrutin, les principaux dirigeants du M5S et de la coalition de droite, dont Silvio Berlusconi, ont sillonné ces derniers jours la Sicile. «La Sicile, depuis l’unité italienne, et même encore avant, a toujours été une terre à gouverner pour celui qui voulait régner sur la péninsule», explique à l’AFP Marco Angelo Gervasoni, professeur de sciences politiques à l’université Luiss de Rome.

Le ton se durcit

Pour cette raison, le ton s’est durci à l’approche du scrutin. «Il faut parler des dangers courus avec un gouvernement M5S au niveau national et en Sicile. Il faut expliquer qui ils sont (les membres du M5S, ndlr): de la violence du langage on passe à la violence physique», a assuré Silvio Berlusconi au cours d’un meeting à Catane, dans l’est de la Sicile.

Un candidat du M5S avait écrit sur Twitter qu’il brûlerait volontiers vif un responsable du Parti démocrate (PD, centre-gauche au pouvoir), avant de s’excuser et de retirer le tweet. Les promesses non plus ne manquent pas: «une fois au gouvernement, nous construirons le pont sur le détroit» séparant la Sicile du reste du continent et «nous lancerons un plan Marshall» pour cette région, a ajouté M. Berlusconi.

La gauche elle est absente: le candidat du Parti démocrate est crédité de près de 16% des intentions de vote tandis que son concurrent plus à gauche en recueille près de 14%. Matteo Renzi, ancien Premier ministre et chef du PD, s’est employé de longue date à minimiser l’influence de ce scrutin au niveau national, conscient que son candidat n’est pas de taille à remporter la victoire.

«Les élections de dimanche en Sicile sont importantes surtout pour cette merveilleuse et difficile île», a-t-il déclaré vendredi, après s’être prudemment tenu à l’écart de la campagne. «Que le meilleur candidat et la meilleure équipe gagnent», a-t-il ajouté, mais cela risque de rester un voeu pieu.

Le système électoral sicilien, proportionnel avec une prime au candidat arrivant en première position, permet certes d’avoir un président de région élu, mais ne garantit pas qu’il disposera de la majorité à l’assemblée régionale.

Une situation qui pourrait conduire à la formation d’une coalition, prélude, là encore, à ce qui pourrait se produire à l’issue des élections législatives début 2018, où le scrutin proportionnel sera prépondérant.

Le vote se tient de 8h à 20h et le dépouillement des bulletins débutera lundi à 8h.