Il pleuvra dans l’est du pays ce dimanche mais progressivement la zone de pluie quittera le pays via l’est. Ailleurs, de larges éclaircies et des nuages parfois porteurs d’averses s’alterneront, indique l’IRM.

La zone de pluie quittera rapidement le pays par l’est. Elle sera suivie d’un temps variable sur l’ensemble du pays, avec alternance d’éclaircies parfois larges, et de nuages cumuliformes donnant lieu à des averses.

Ces averses pourront être ponctuées d’un coup de tonnerre et éventuellement donner lieu à du grésil. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 5 à 8 degrés en Ardenne, et de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort, de secteur ouest à nord-ouest, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h.