Marche: un Resto du Coeur plus ouvert vers l'extérieur

« Aujourd’hui, on a plus le droit, d’avoir faim ni d’avoir froid… » Cette chanson, Coluche la chantait déjà avec force au milieu des années 80 lorsqu’il a créé les Restos du Cœur. Plus de trente années plus tard, la pauvreté n’a toujours pas été éradiquée et la chanson reste plus que jamais d’actualité. Y compris à Marche où le Resto du Cœur propose des repas deux fois par semaine – les mardis et les jeudis – depuis de nombreuses années.