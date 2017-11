Estaimpuis: se sensibiliser au problème du climat

Après celle sur les perturbateurs endocriniens, il y a deux semaines, en présence d’une spécialiste française du domaine, le service environnement de la commune remet le couvert ce mardi 7 novembre avec une conférence sur le dérèglement climatique et ses risques géopolitiques. Celle-ci aura lieu à la Maison de l’Environnement.

À l’occasion de ce thème, de plus en plus important pour nos enfants, Pascal Devolder, directeur de recherche honoraire au CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) donnera un exposé sur la situation actuelle afin de mieux sensibiliser les foules. Il répondra également à toutes vos questions.

Entre vagues de chaleur, inondations, vulnérabilité de la pêche ou même raréfaction de l’eau potable et pertes agricoles, les conséquences du dérèglement climatique sont multiples et nous affecteront toutes et tous. À chacun de prendre sa part de responsabilité face à cet enjeu majeur de sécurité mondiale.

La conférence, comme toutes les autres sera ouverte à toutes et tous.

