Charleroi s'impose à l'Antwerp (1-3), Benavente touché par un projectile lancé par un supporter

Suite aux défaites du Standard et de Mouscron ainsi qu’au partage de Saint-Trond, Charleroi a encore un peu plus sa place dans le Top 6.

Le premier match de la 14e journée du championnat de Belgique programmé dimanche a permis à Charleroi de décrocher un huitième succès de la saison, sur la pelouse de l’Antwerp (1-3). Grâce à Cristian Benavente (10e, 28e) et Dodi Lukebakio (71e), les Zèbres conservent leur deuxième place avec 28 points.

Le Bosuil a rendu un dernier hommage à Joël Lobanzo, le jeune (17 ans) de l’Antwerp décédé d’une crise cardiaque à l’entraînement. Les deux équipes ont ensuite multiplié les phases confuses en début de partie. Cette confrontation était relevée par un duel entre Sinan Bolat et Nicolas Penneteau, qui comptaient le plus de clean sheets (5). Les deux gardiens ont vite compris qu’ils devraient patienter pour en décrocher une sixième.

Sur un centre de la gauche d’Amara Baby, Benavente a battu Bolat (10e, 0-1). Et le jeune Ardaiz a fait subir le même sort à Penneteau sur un mauvais renvoi du défenseur carolo Francisco Martos (18e, 1-1). Alors que le match devenait de plus en plus agressif, Dodi Lukebakio a servi en profondeur Benavente, qui a signé comme contre La Gantoise un doublé (28e, 1-2). Certains supporters anversois ont alors jeté des boîtes de conserve sur les joueurs carolos, obligeant l’arbitre Jonathan Lardot à arrêter le match pendant deux minutes. Bien que touché à l’épaule par un projectile, Benavente a été un des rares joueurs à assurer le spectacle.

Pour tirer l’Antwerp vers l’avant, Lazlo Boloni a lancé Sambou Yatabaré et Ivo Rodigues à la place de Geoffrey Hairemans et Alexander Corryn (46e). Les visités ont davantage pressé, obligeant Bolat à anticiper sur deux actions de Lukebakio (52e, 54e). Mais le milieu a fini par mettre les Zèbres à l’aise en ponctuant victorieusement un mouvement dessiné par Marco Ilaimaharitra et Kaveh Rezaei (71e, 1-3).