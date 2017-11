Suivez Manchester City – Arsenal en direct: un choc décisif dans la course au titre

Les joueurs de Pep Guardiola reçoivent Arsenal et pourraient compter huit points d’avance sur leur principal rival pour le titre, Manchester United, qui se déplace un peu plus tard à Chelsea.

Comme l’a démontré son éclatante victoire à Naples (2-4) cette semaine, Manchester City est, avec le Paris-Saint-Germain, l’équipe la plus performante d’Europe en ce début de saison. Mais les équilibres peuvent rapidement évoluer : il y a exactement un an, Manchester City était également leader de Premier League et venait de disposer du FC Barcelone (3-1) quatre jours plus tôt en Ligue des Champions, dans ce qui allait rester comme sa dernière grande performance de la saison puisque City n’allait finalement pas remporter le moindre titre. Aucun relâchement n’est donc possible. Et encore moins face à Arsenal…

Suivez ce match grâce à notre direct.