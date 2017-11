Anderlecht – FC Bruges (0-0): deux buts anderlechtois annulés pour hors-jeu, dont un de manière injustifiée

Le match au sommet de la 14e journée du championnat de Belgique s’est terminé dimanche par un partage entre Anderlecht et le Club Bruges (0-0). Au classement, les ’Blauw en Zwart’ (34 points) conservent neuf points d’avance sur les Bruxellois (3e) mais voient Charleroi revenir à six points après son succès en début d’après-midi à l’Antwerp (1-3).

La direction d’Anderlecht a réservé une surprise aux supporters en invitant Frank Acheampong, prêté au club chinois de Teda, à donner le coup d’envoi. Les deux coaches ont également étonné : Hein Vanhaezebrouck en laissant Lukasz Teodorczyk sur le banc au profit de Hamdi Harbaoui et en redonnant une chance à Alexandru Chipciu et Ivan Leko en alignant le duo Abdoulaye Diaby-Jelle Vossen en attaque.

Le niveau technique de la première période n’a pas épaté le public. Pourtant, le début de rencontre de Bruges laissait espérer autre chose. Matz Sels a tenu Anderlecht dans le match en détournant de manière peu orthodoxe une reprise de Ruud Vormer (2e) et en remportant son duel face Diaby (12e). La rencontre n’a pas perdu de son intensité mais les deux équipes ont jeté au vent les rares possibilités. Diaby a donné le temps à Kara Mbodji de lui enlever le ballon (34e). Et dans l’autre camp, Pieter Gerkens a manqué son service dans la profondeur après avoir pris Marvelous Nakamba de vitesse (37e).

Deux phases litigieuses dans le #Topper entre @rscanderlecht et le @ClubBrugge Hors-jeu ou pas ? Pénalty ou non ? Votre avis ! pic.twitter.com/lEBNwtompY — VOOsport (@VOOsport) 5 novembre 2017

Si elle a démarré plus rapidement, la seconde période n’a pas connu d’amélioration. Auteur d’une belle action, l’ailier brugeois Anthony Limbombe a manqué sa reprise (50e) et le milieu visité Gerkens a expédié le ballon loin à côté du but de Guillaume Hubert (58e). Pour changer le scénario, Leko a modifié son duo d’attaque : Wesley pour Diaby (61e) et Emmanuel Dennis pour Vossen (73e). Juste avant, Vanhaezebrouck a sorti Sofiane Hanni pour Henry Onyekuru (72e). Dennis s’est vite mis en évidence en accélérant sur le flanc gauche mais aussi en hésitant trop longtemps avant de donner le ballon à un équipier (75e).

Comme Wesley (80e) et Hans Vanaken (82e) n’ont pas cadré leurs tirs, le Club Bruges ne pouvait pas faire oublier que son dernier succès au Parc Astrid remontait au 9 septembre 1998. Par contre, Dion Cools a sorti in extremis un tir ajusté de Gerkens (85e).