Chelsea s'impose face à Manchester United (1-0), Kabasele buteur avec Watford

Chelsea a remporté à domicile le duel qui l’opposait à Manchester United dimanche pour la 11e journée de Premier League. L’Espagnol Alvaro Morata a marqué l’unique but de la rencontre à la 55e minute de jeu et a permis aux siens de se rapprocher du podium. Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires du côté des Blues. Hazard a cédé sa place à la 87e minute alors que Michy Batshuayi est resté sur le banc. Romelu Lukaku était lui aussi dans le onze de base pour Manchester United, alors que Marouane Fellaini est monté à la 63e minute. Dans l’autre match de 17h30, Christian Kabasele a inscrit son premier but de la saison lors de la défaite 3-2 de Waford face à Everton.

Ce sont donc les Londoniens qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu lors d’une rencontre très équilibrée, y compris dans les occasions de but. Dos au but, Romelu Lukaku s’est bien retourné à la 16e minute avant de frapper du gauche ras-de-sol, une tentative repoussée par Courtois. Eden Hazard a répondu dans la foulée mais son accélération assortie d’une frappe puissante du gauche a trouvé un excellent De Gea.

Le début de la deuxième période a été plutôt à l’avantage de Chelsea, dangereux via Eden Hazard, pas assez lucide en phase de conclusion (53e). Les bonnes intentions de Chelsea ont cependant été récompensées. Un centre parfait d’Azpilicueta a permis àMorata d’ouvrir le score de la tête (1-0, 55e).

Manchester United a ensuite tenté de redresser la rencontre et a fait rentrer Fellaini mais c’est Chelsea qui s’est finalement créé les meilleures occasions, notamment avec Hazard, sans pour autant concrétiser.

Ces trois points permettent à Chelsea (22 points) de revenir à une longueur de Manchester United et de Tottenham, respectivement deuxième et troisième. Manchester City et en tête avec 31 points.

Dans l’autre match de l’après-midi, Watford a été remonté en deuxième période par Everton. Les Hornets (9e du championnat avec 15 points) avaient pris les devants grâce aux buts de Richarlinson (46e) et de Christian Kabasele, très habile à dévier le ballon de la tête au deuxième poteau sur un corner (64e). Everton (15e avec 11 points) a toutefois renversé la vapeur grâce aux buts de Niasse (67e) Calvert-Lewin (74e) et Baines sur penalty (90e). Watford a eu l’occasion d’égaliser en toute fin de match mais Cleverley a placé son penalty à côté (90e+10).

Auteur de son quatrième but sous le maillot de Watford, Kabasele a été remplacé à la 79e minute alors qu’en face, Kevin Mirallas n’était pas sur la feuille de match.